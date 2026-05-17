التلغراف: مساعدو ترامب حثوا الإمارات على تعميق دورها بالحرب والاستيلاء على جزيرة إيرانية استراتيجية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال مسؤول أمني سابق رفيع المستوى في إدارة ترامب لصحيفة "التلغراف"، إن بعض المقربين من دونالد ترامب اقترحوا أن تستولي الإمارات على جزيرة لاوان التي ورد أنها تعرضت للقصف في غارات عسكرية سرية من قبل الإماراتيين في أوائل أبريل.

وصرح المسؤول: "اذهبوا واقضوا عليهم!.. ستكون قوات الإمارات على الأرض بدلا من القوات الأمريكية".

ويقول محللون إن الحرب والقصف الإيراني المكثف للدولة الخليجية يسرعان من إعادة تنظيم دراماتيكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى محاور جيوسياسية متنافسة.

وأشارت "التلغراف" إلى أن الإمارات تحملت العبء الأكبر من رد فعل طهران منذ أن بدأت إسرائيل وأمريكا بضرب إيران في 28 فبراير 2026.

وأوضحت الصحيفة أن مواجهة هجوم بأكثر من 2800 صاروخ وطائرة بدون طيار كانت لحظة فاصلة أشبه بـ"11 سبتمبر" بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبينت "التلغراف" أن تلك الهجمات أسفرت عن تعزيز الإمارات لعلاقاتها مع أمريكا وإسرائيل.

وفي السياق، قالت باربرا ليف السفيرة الأمريكية السابقة لدى الإمارات العربية المتحدة، لصحيفة "نيويورك تايمز": "كلما طال أمد هذا الوضع، زاد الوقت المتاح لهم للتفكير في مكانتهم في العالم ومكانتهم في الخليج من هو الصديق ومن العدو".

وأضافت باربرا ليف "إنهم ينظرون إلى الأمور بنظرة صارمة، بالأبيض والأسود، إما صديق أو عدو".