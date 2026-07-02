إصدار كتاب بعنوان: "شرح أدعیة السیدة زهراء الیومیة؛ إعتماداً علی الصحیفة السجادی"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر دار نشر "فرهنگ سبز" كتابًا جديدًا بعنوان: "شرح أدعیة السیدة زهراء(سلام الله علیها) الیومیة؛ إعتماداً علی الصحیفة السجادیة" من تأليف الکاتبة أكرم إیماني و معصومة تراكمة من طلبة الحوزة العلمیة.

وأشرف على هذا الكتاب استاذ الحوزة حجة الإسلام السید مجتبی میردامادي وقدم له مقدمة في بدایة الكتاب، ويأتي من ضمن سلسلة دراسات كلامية وتربویة تُعنى بمعالجة القضايا الفكرية والعقائدية وفق القرآن الكریم، الصحیفة السجادیة وخطبة فدك.

وقالت الكاتبة: "الكتاب يسعى إلى تقدیم ادعیه السيدة الزهراء (سلام الله عليها) الیومیة بوصفها نمط حياة معنویاً ونموذجياَ للفئة الشابة ووضع أدوات التحليل والنقد العقلاني بين يديه، بما يساعده على فهم أبرز الإشكالات الفكرية المعاصرة والتعامل معها بمنهج علمي رصين".

وأضافت أنّ "كتابة هذا المجهود ما كان فقط لغرض ترجمة العبارات إلی الفارسیة فحسب وإنما حاولتُ أن أتعمق في السمات العرفانیة والإجتماعیة والأخلاقیة لهذه النصوص وتفسیر العلاقات العمیقة الكامنة فیها وتقدیم نظام كامل من حیاة وأقوال الصدیقة الطاهرة (سلام الله علیها) كي تكون نوراً لأتباع الحق".

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