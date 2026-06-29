مؤسسة هند رجب تحث الولايات المتحدة على التحقيق مع بن غفير واعتقاله عند وصوله إلى نيويورك

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدمت "مؤسسة هند رجب" طلباً رسمياً إلى وزارة العدل الأمريكية تطالب فيه بإجراء تحقيق جنائي عاجل بشأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وتحث السلطات الأمريكية على اعتقاله فور وصوله المرتقب إلى نيويورك الشهر المقبل. يستند الطلب إلى ملف قانوني أعدته المؤسسة، يتهم بن غفير بالتحريض المباشر على الإبادة الجماعية والتعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين منذ توليه منصبه عام 2022. وأكدت المؤسسة أن هذه القضية تمثل اختباراً لالتزام الولايات المتحدة باحترام القانون الدولي وسيادة القانون. ووفقاً لتقارير نُشرت يوم الأحد، ترى المؤسسة أن السياسات التي طبقها بن غفير تجاه الأسرى الفلسطينيين ساهمت بشكل مباشر في وفاة عشرات المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

كما أشارت إلى أن الممارسات المنسوبة إليه تسببت في أضرار جسدية ومادية طالت مواطنين أمريكيين. وصرح جيك روم، ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة، بأن زيارة بن غفير للبلاد تتيح فرصة لمحاسبته، متسائلاً عما إذا كانت السلطات الأمريكية ستطبق القانون على قدم المساواة أم ستمنح حصانة للمسؤولين الإسرائيليين. ودعا السلطات الفيدرالية إلى إنفاذ القانون دون استثناءات سياسية أو تطبيق انتقائي.