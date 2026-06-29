باحث ماليزي: إرث آية الله خامنئي يظل ركيزة أساسية للأوساط السياسية والأكاديمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سلط العالم الإسلامي الماليزي ورئيس المجلس الاستشاري الماليزي للمنظمات الإسلامية (MAPIM)، محمد عزمي عبد الحميد، الضوء على إرث آية الله السيد علي خامنئي، واصفاً قيادته بأنها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمبادئ الكرامة والاستقلال والقوة في العالم الإسلامي. وقد أدلى بهذه التصريحات قبيل مراسم تشييع القائد الشهيد للجمهورية الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي. وفي معرض حديثه عن أهمية إرث آية الله خامنئي، ذكر عزمي عبد الحميد أن إيران، في ظل قيادته، رسخت مكانتها باستمرار كصوت للمقاومة ضد هياكل القوى العالمية الأحادية وكداعم للقضية الفلسطينية. وأشار إلى أن هذا النهج ساهم في تشكيل هوية جيوسياسية متميزة لإيران وعزز خطاب السيادة والمقاومة في جميع أنحاء العالم الإسلامي. كما أكد الناشط والقيادي في العمل الإنساني الماليزي أن الكرامة والاستقلال والقوة تشكل ركائز أساسية للحضارة الإسلامية، مضيفاً أن هذه القيم تعبر عن تطلعات حضارية أعمق متجذرة في مبادئ العدالة وحق تقرير المصير. وشدد على أن القيادة الحقيقية لا تُقاس بمجرد ممارسة الحكم، بل أيضاً بالصمود في وجه الضغوط، والحفاظ على السيادة الوطنية، والقدرة على تقديم رؤية بديلة للنظام العالمي.

ولفت عزمي عبد الحميد إلى أن إرث آية الله خامنئي سيظل محل نقاش في الأوساط السياسية والأكاديمية والدينية، إلا أن تأثيره على خطاب المقاومة الإسلامية والاستقلال الجيوسياسي يظل أمراً لا يمكن إنكاره. وأضاف أن إيران تمثل بالنسبة للكثير من المسلمين رمزاً للصمود في مواجهة الضغوط الخارجية والدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة، ولا سيما الشعب الفلسطيني. وفي ختام حديثه، أشار عزمي عبد الحميد إلى أن النقاشات الدائرة حول إرث آية الله خامنئي تثير تساؤلات أوسع نطاقاً للأمة الإسلامية تتعلق بالتوازن بين السيادة والتعاون، وبين المقاومة والدبلوماسية، وكذلك بين الهوية والانفتاح على العالم الأوسع؛ وهي قضايا ستستمر في تشكيل الفكر الإسلامي والتطور السياسي في السنوات المقبلة.