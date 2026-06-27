نظام آل خليفة يعتقل امرأة شيعية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أقدمت سلطات نظام آل خليفة على اعتقال الباحثة الاجتماعية "فاطمة هارون" بسبب نشرها وجهة نظر عبر منصة "إنستغرام" تتعلق بمناسبة عاشوراء. وادعت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الخميس، أن الاعتقال جاء بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأن المحتوى الذي نشرته تضمن إساءة علنية لأحد المذاهب الدينية. وفي المقابل، أدانت "لجنة شؤون السجناء البحرينية" هذا الاعتقال، واعتبرته حلقة جديدة في مسلسل التقييد الممنهج لحرية التعبير وقمع المثقفين والنشطاء المدنيين في البلاد.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن التهم الموجهة إلى فاطمة هارون تندرج ضمن التهم العامة والفضفاضة التي طالما استُخدمت لملاحقة المنتقدين وتجريم حرية التعبير. ورأت اللجنة أن ما قامت به الباحثة لا يعدو كونه ممارسة لحقها الطبيعي في التعبير عن رأيها. كما شددت لجنة شؤون السجناء البحرينية على أن اعتقال شخصية أكاديمية واجتماعية معروفة لمجرد نشر رأي في الفضاء الإلكتروني، يعكس تزايد الضغوط على النخب والمثقفين، ومساعي تقييد الفضاء الإلكتروني وتشديد القبضة الأمنية على حرية التعبير؛ وهي ممارسات تتعارض -وفقاً للجنة- مع الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.