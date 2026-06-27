رئيس مجلس الأحوال الشخصية الشيعي في الهند: كربلاء تُعلّم الإنسانية، والوقوف مع المظلومين، ومقاومة الطغيان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ في كلمته أمام الحضور، تحدث مولانا ميرزا ​​يعسوب عباس، رئيس "مجلس عموم الهند لقانون الأحوال الشخصية الشيعي"، بإسهاب عن حياة وشخصية أبي الفضل العباس (عليه السلام). وأشار إلى أن الحياة النبيلة للعباس (عليه السلام) تُعد نموذجاً خالداً للوفاء الراسخ، والتضحية بالنفس، والشجاعة، والطاعة المطلقة للإمام. كما أن مشاعر التفاني والتضحية التي أظهرها خلال مأساة كربلاء ستظل تُلهم -لأجيال قادمة- كل المتمسكين بقيم الحق والعدالة.

وشدّد مولانا يعسوب عباس على أن رسالة محرم تتجاوز بكثير مجرد طقوس الحزن وإحياء الذكرى؛ فهي تذكير قوي بقيم العدالة والإنسانية، والوقوف إلى جانب المظلومين، والثبات في وجه الطغيان. وأكد أن فهم فلسفة كربلاء وتطبيق تعاليمها في عالم اليوم يُعد أمراً بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن التضحيات التي قدمها الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه الأوفياء -ولا سيما العباس (عليه السلام)- تشكل إرثاً خالداً للأمة الإسلامية، يجسد معاني الحرية والوفاء ونكران الذات. فمن خلال سيرتهم النموذجية وشخصياتهم الفريدة، علّموا العالم أن التضحية في سبيل الحق أمر ممكن ومطلوب، ولكن لا ينبغي للمرء أبداً أن يخضع للباطل أو الظلم.