رجل دين شيعي: عاشوراء تُعلِّم مقاومة الظلم والاستكبار في كل عصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ في كلمة ألقاها أمام التجمع المركزي لإحياء ذكرى عاشوراء في ساحة "دي سي تشوك" (DC Chowk) بمدينة جاكوب آباد في إقليم السند، صرح العلامة مقصود علي دومكي، رئيس فرع "مجلس وحدة المسلمين" (MWM) في الإقليم، بأن السيدة زينب الكبرى (عليها السلام) قد أعلنت - قبل أكثر من 1400 عام - في بلاط يزيد قائلة: "افعل ما شئت، فوالله لن تمحو ذكرنا".

وأشار إلى أن هذا هو السبب في بقاء ذكرى الإمام الحسين (عليه السلام) وآل بيت النبي محمد (ص) حيةً وخالدةً عبر التاريخ. وأوضح دومكي أن الدولتين الأموية والعباسية بذلتا قصارى جهدهما لطمس ذكرى الإمام الحسين، إلا أن حكمهما قد زال وانتهى، في حين لا يزال اسم الإمام الحسين ورسالته وإرثه باقياً، وسيظل حياً إلى الأبد. وفي معرض حديثه عن الأحداث التي سبقت معركة كربلاء، أشار دومكي إلى أنه عندما "بايع العالم بأسره يزيد"، أعلن الإمام الحسين - حفيد النبي محمد - أن "مثلي لا يبايع مثل يزيد".

وأكد أن رسالة كربلاء لا تزال تُلهم روح المقاومة ضد الظلم والثبات في نصرة الحق والعدالة في كل عصر. كما تطرق دومكي إلى ما وصفه بالنضال الأخير للمرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، معتبراً أنه يعكس الروح ذاتها المتمثلة في الصمود بوجه الظلم. ووجه انتقادات شديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل، كما وصف تصريحاً لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأنه إهانة للأمة. وأضاف أن بعض الحكام والمراجع الدينية حاولوا - عبر التاريخ - قمع الشعائر الحسينية وذكرى الإمام الحسين من خلال الحظر والفتاوى الدينية، لكنهم فشلوا في إسكات ما وصفه بـ "الرسالة الإلهية". وأكد أن رسالة الإمام الحسين تنتشر اليوم في أرجاء العالم بقوة أكبر، وتُلهم البشرية للوقوف ضد الظلم وإعلاء قيم الحق والعدالة.

وشملت قائمة المتحدثين الآخرين في تجمع عاشوراء كلاً من رجا سيد رياض علي شاه (من تنظيم "أنجمن سپاه علي أكبر")، والمحامي عبد الحي سومرو، وعدداً آخر من الشخصيات. سلطوا الضوء على رسالة كربلاء، وأشادوا بتضحيات شهداء كربلاء، وشددوا على أهمية الوحدة بين المسلمين.