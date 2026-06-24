فيديو | إيلون ماسك ينشر مقطع فيديو حول مسيرة عزائية حسينية بمدينة مانشستر في بريطانيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ نشر إيلون ماسك "Elon Musk" المهندس والمخترع وملياردير يحمل 3 جنسيات، جنوب أفريقية وكندية وأميركية. صنف أغنى رجل في العالم، وقدرت ثروته أكثر من ترليون دولار أميركي، على حسابه في منصة "إكس" "X" مقطع فيديو يعود للجالية الهندية خرجت مسيرة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس(ع) بمدينة مانشستر في بريطانيا، وعلّق عليها "There is no way Manchester has become like this"، أي "لا يمكن أن تكون مانشستر بهذا الشكل"، وهو ما يعكس عنصريته، وحقده، ومعاداته للتشيع الاسلامي بصورة واضحة.