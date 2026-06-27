ممثل آية الله السيستاني في الهند: كربلاء أثبتت أن البطن الممتلئ بالمال الحرام لا يستجيب لنداء الإمام (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ خلال كلمته في مجالس العزاء (عشرة عاشوراء) المقامة حالياً في مكتب آية الله السيد علي الحسيني السيستاني في مدينة لكناو، تناول ممثله في الهند، حجة الإسلام والمسلمين مولانا السيد أشرف علي غروي، تعاليم الإمام الحسين (عليه السلام). وقد ركزت كلمته على التمييز بين الحق والباطل، وأهمية الصدق في الأفعال، وأثر الكسب الحلال والحرام على شخصية الإنسان. وأشار مولانا غروي إلى أنه عندما يقتات المرء من مالٍ كُسب بطرق غير مشروعة، يصبح من الصعب عليه الثبات على طريق الحق. وفي معرض حديثه عن واقعة كربلاء، أوضح أن الكثيرين أدركوا الحق لكنهم تقاعسوا عن نصرته؛ لأن قلوبهم وعقولهم كانت قد فسدت بتأثير المال الحرام.

وفي حديثه عن شخصية أهل البيت (عليهم السلام)، قال مولانا السيد أشرف علي غروي إنهم كانوا من أخلص عباد الله، وإن كل جانب من جوانب حياتهم كان مكرساً بالكامل لابتغاء مرضاته تعالى. وأضاف أن معارضة أهل البيت (عليهم السلام) كانت تنبع من غياب الإخلاص والتعلق بالمصالح الدنيوية.

كما نوّه بأن التاريخ شهد دائماً وجود أفراد وقفوا بثبات إلى جانب الحق رغم كل الصعاب والتحديات؛ إلا أن التاريخ يشهد أيضاً بأن الثابتين على نصرة الحق كانوا دائماً قلةً في العدد.