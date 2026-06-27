كيف يحافظ المسلمون الشيعة في كشمير على لغتهم من خلال مراثي "المرثية"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ في شهر محرم، تكتسي شوارع سريناغار والمناطق ذات الأغلبية الشيعية في أنحاء كشمير بصبغة من الوقار والخشوع؛ إذ ترفرف الرايات السوداء فوق أسطح المنازل وأعمدة الإنارة، وتخفت وتيرة الحياة اليومية المعتادة المفعمة بالحيوية. ففي هذه الأيام، تتوقف الطائفة الشيعية عن إقامة الاحتفالات والمهرجانات، بينما يستذكر "الوادي" بأكمله مأساة كربلاء. تُزيَّن المنازل والشوارع و"الإمامبارات" (الحسينيات) ببساطة، حيث تقتصر مظاهر الزينة على طابع الحداد الذي يعكس أجواء إحياء الذكرى. وتملأ الأجواءَ أصواتُ تلاوة "المرثية" (Marsiya) -وهي قصائد رثاء حزينة تُنشد تخليداً لذكرى آل بيت النبي محمد، الذين لا تزال أصداء تضحياتهم تتردد عبر القرون.

لقد وفد تقليد "المرثية" إلى كشمير مع طلائع الدعاة المسلمين، أمثال "بلبل شاه" و"السيد مير علي همداني"، في القرن الرابع عشر الميلادي. فإلى جانب نشر تعاليم الإسلام، أدخل هؤلاء الدعاة هذا اللون الشعري كوسيلة للاستذكار، محوِّلين الحزن إلى أداة تجمع بين التثقيف والحفاظ على الهوية الثقافية. تُعد "المرثية" في جوهرها رثاءً للفقد، وعملاً شعرياً تعبدياً يستحضر شجاعة ومعاناة الإمام الحسين وأصحابه في كربلاء. غير أن "المرثية" في كشمير تتجاوز كونها مجرد تعبير ديني؛ إذ تُشكل وعاءً حُفظت من خلاله اللغة الكشميرية ومفرداتها التقليدية عبر القرون. يقول علي محمد، المؤرخ الأدبي: "تُعد المرثية الكشميرية الوسيلة الحية الوحيدة التي تضمن بقاء كلمات وتعبيرات تعود لقرون مضت". ويضيف: "في حين فقدت أشكال أدبية أخرى الكثير من المفردات القديمة، حافظت الطائفة الشيعية -من خلال إنشاد المرثية- على بقاء هذه الكلمات حية في الحياة اليومية؛ فهذا الشعر يمثل أرشيفاً حياً للغة الكشميرية". تعود أصل كلمة "مرثية" (Marsiya) إلى الكلمة العربية "مَرثِيّة"، التي تعني رثاءً أو تأبيناً للميت.

ورغم أن المرثية كقالب شعري كانت موجودة في اللغات العربية والفارسية والأردية قبل وصولها إلى كشمير بقرون، إلا أن تطويعها في اللغة الكشميرية أضفى عليها إيقاعاً وأسلوباً فريدين. وعلى عكس التقاليد الشعرية الأخرى التي تطورت بتغير الاتجاهات أو خضعت لتأثيرات أجنبية، حافظت المرثية الكشميرية على شكلها الأصلي، وظلت نغماتها ومشاعرهـا تتوارثها الأجيال. تتميز بنية المرثية الكشميرية بتنظيم دقيق يمر بأربع مراحل: تبدأ بـ "الحمد" (تمجيد الله وطلب رحمته)، ثم تنتقل إلى "النعت" (مدح النبي محمد)، تليها "المدحة" (تمجيد آل بيت النبي)... وأخيراً "الدرذ" (Dardh) -وهي المرثية بمعناها الدقيق- التي تسرد أحداث كربلاء بتفاصيل نابضة بالحياة.