فيديو | ماذا قالت السيدة زينب (عليها السلام) لدى رؤيتها الجسد الطاهر لأخيها ؟

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بعد استشهاد سيد الشهداء (عليه السلام)، بادرت السيدة زينب (عليها السلام) نحو مقتل الإمام وعندما رأت جسد أخيها المغطّى بالدماء والمقطّع الأعضاء، لم تشتكِ بشيء، بل خاطبت النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) قائلة: «يا رسول الله... هذا حسينُك المُلطَّخ بالدماء، المقطَّع الأعضاء»، ثم أردفت بخضوعٍ تامٍّ لإرادة الله قائلة: «ربّ! تقبّل هذا القربان من آل محمد (صلى الله عليه وآله)». المناسبة: ليلة عاشوراء (ليلة العاشر من محرم الحرام)