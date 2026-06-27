من مراسم العزاء إلى التعليم الديني؛ برامج خاصة بشهر محرم في مركز "الرسالة" الإسلامي في البرازيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ صرح ناصر الدين الخزرجي، مدير مركز "الرسالة" الإسلامي في البرازيل، في مقابلة مع مراسل وكالة "أبنا" (ABNA) حول برامج المركز خلال شهر محرم، قائلاً: "تُقام هذا العام مراسم العزاء على الإمام الحسين (عليه السلام) بمهابة وتميز خاصين في مركز الرسالة الإسلامي بالبرازيل طوال شهر محرم. وبالتزامن مع هذه المراسم، يُنظّم المركز برامج خاصة للأطفال تشمل أنشطة دينية وأخلاقية وقرآنية، فضلاً عن عروض للدمى تهدف إلى تعليم الأطفال المفاهيم الإسلامية والقرآنية".

وأضاف: "تُعقد مجالس العزاء الحسيني كل ليلة خلال شهر محرم في مركز الرسالة الإسلامي بالبرازيل، وتستمر لنحو ساعة ونصف، حيث يتم تقديم المرطبات للمعزين والمشاركين في هذه المجالس بفضل مساهمات المتبرعين". كما أشار مدير مركز الرسالة الإسلامي في البرازيل إلى أنه "خلال مراسم العزاء في الليلة السابعة من محرم، حضر الفعالية تياغو أفيلا، وهو ناشط سياسي وحقوقي برازيلي بارز شارك في قافلة 'الصمود' وتعرض للاعتقال ثلاث مرات من قبل الكيان الصهيوني، وقد تم تقديم درع تقديري له تكريماً لجهوده".