الشيخ عيسى قاسم: القواعد العسكرية الأمريكية أدوات للهيمنة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ انتقد الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي لشيعة البحرين، السياسات الأمريكية، واصفاً القواعد العسكرية الأمريكية في الدول الأخرى بأنها أدوات لبسط النفوذ والهيمنة، ودعا الشعوب إلى السعي لإنهاء وجود هذه القواعد على أراضيها. وفي رسالة نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أوضح رجل الدين البحريني أن إحدى المشكلات الرئيسية لأمريكا في تعاملها مع الدول الضعيفة تكمن في نظرتها لسفاراتها؛ إذ لا تراها مجرد مؤسسات دبلوماسية، بل تحاول تحويلها إلى حكومات تدير شؤون الدول والدول المضيفة، بدلاً من أن تكون مراكز لتعزيز التفاهم وتسوية النزاعات وتنمية المصالح المشتركة.

وفي معرض حديثه عن الوجود العسكري الأمريكي في بعض الدول، أضاف الشيخ قاسم: "تُصر واشنطن على إقامة قواعدها العسكرية لاستخدامها كأدوات لتحقيق أهدافها وشن حروبها؛ وهو تصرف من شأنه زعزعة استقرار تلك الدول وإقحامها في تبعات وتكاليف الصراعات الخارجية". وشدد الشيخ عيسى قاسم على أن الولايات المتحدة تجني مكاسب من نشر هذه القواعد، في حين تواجه الدول المضيفة مخاطر أمنية وأضراراً وتبعات اقتصادية واجتماعية. كما أضاف العالم الشيعي البحريني: "من حق شعوب هذه الدول أن تطالب حكوماتها بمعارضة وجود مثل هذه القواعد والسعي لإنهاء هذا الوجود". وفي الختام، دعا المجتمع الدولي إلى دعم الشعوب التي تسعى لانسحاب القواعد العسكرية الأجنبية من أراضيها.