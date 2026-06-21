أبلغ مستشفى هندي مريضاً مسلماً: "لقد وصل إرهابيون".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أثير جدل واسع بعد أن ادعى شاب مسلم تعرضه للإهانة ووصفه بـ"الإرهابي" في مستشفى خاص بمدينة موداسا، بولاية غوجارات. وبحسب التقارير، وقع الحادث في مستشفى الدكتور فيناي غاندي أثناء معالجة أوراق مريض مسلم. وادعى الشاب، الذي يُدعى سوثار معين، أن أحد موظفي الصيدلية رأى اسمه، فصاح بصوت عالٍ قائلاً: "لقد وصل الإرهابيون". ترك هذا التعليق المريض مصدوماً ومؤلماً للغاية. وقال إن ما كان من المفترض أن يكون زيارة طبية روتينية، تحول إلى تجربة محرجة وتمييزية. وسعياً منه إلى إنصاف نفسه، توجه معين إلى مدير المستشفى، الدكتور فيناي غاندي. إلا أنه يدعي أنه بدلاً من التعامل مع الأمر بجدية أو اتخاذ أي إجراء ضد الموظف، قوبلت شكواه بالرفض والاستخفاف.

ووفقاً لمعين، رد الطبيب قائلاً: "اتصل بمن تشاء، حتى وسائل الإعلام؛ لا مانع لدي من ذلك". أثار هذا الرد غضب الكثيرين، الذين يتساءلون عن سبب عدم التحقيق الفوري في شكوى تتعلق بتعليق مسيء دينياً. وقال السكان والناشطون الاجتماعيون إن الأماكن المخصصة للرعاية والراحة يجب أن تكون خالية من التحيز والتمييز. وقد لفت الحادث الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المستخدمون بتحقيق عادل. وجادل كثيرون بأنه لا ينبغي لأحد أن يتعرض للإهانات أو التنميط بسبب اسمه أو دينه أو هويته أثناء تلقيه العلاج الطبي. وفي إدانة للحادث، تساءل أحد المستخدمين على موقع X كيف يُمكن وصف شخص ما بـ"الإرهابي" لمجرد اسمه، متسائلاً من الذي منح هؤلاء "الجرأة" لإظهار مثل هذا التحيز حتى في مرافق الرعاية الصحية، واصفاً ذلك بأنه انتهاك للقيم الدستورية. "لقد وصل الإرهابي!" اتصلوا بمن يلزم، اتصلوا بالإعلام، اتصلوا بالإدارة! السؤال هو: بأوامر من يحدث كل هذا؟ من منحهم كل هذه الجرأة؟ لمجرد النظر إلى اسمه، وُصف بالإرهابي، ورفض الطبيب علاجه - هل وصل الكره حتى إلى مرافق الرعاية الصحية؟ كتب المستخدم.

وطالب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالمساءلة، وحثوا السلطات على التحقيق في الأمر بدقة وضمان معاملة جميع المرضى بكرامة واحترام.