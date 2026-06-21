علماء الشيعة والسنة في بلوشستان يدعون إلى الوحدة والوئام خلال شهر محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد علماء دين بارزون في بلوشستان، خلال مؤتمر صحفي حول شهر محرم، أن هذا الشهر الفضيل يُذكّرنا بتضحية الإمام الحسين (عليه السلام) الخالدة. وشددوا على ضرورة تكاتف الناس بالصبر والتسامح والتسامح والأخوة والتضامن لدحض مخططات من يسعون إلى زرع الفتنة وعدم الاستقرار.

وأوضح كبار علماء الشيعة والسنة في بلوشستان، بمن فيهم العلامة سيد هاشم موسوي، والدكتور عطاء الرحمن، ومولانا حبيب الله شاه تشيشتي، والقارئ عبد الرحمن نورزاي، والعلامة علي حسنين حسيني، ورئيس مؤتمر شيعة بلوشستان عاشق حسين، أن شهر محرم يُعلّم قيم الأخوة والمحبة والوحدة والتضحية. وشددوا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية للقضاء على الكراهية والضغينة لكي يعيش الناس معًا في وئام واحترام متبادل. وقد أدلوا بهذه الآراء خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في نادي الصحافة بمدينة كويتا. أكد العلماء أن قوى معادية لباكستان والعالم الإسلامي تسعى لنشر الفوضى والاضطرابات في البلاد في محاولة لزعزعة استقرارها. وأشاروا إلى أن كبار علماء السنة والشيعة في بلوشستان، شأنهم شأن أتباع المذاهب الأخرى، لطالما وقفوا صفًا واحدًا، معززين وحدة المسلمين ومرسخين السلام في الإقليم.

وأضافوا أن القوى المعادية دأبت على زرع بذور الكراهية لتحقيق مآربها. وفي المقابل، اضطلع علماء الدين وقادة المجتمع بدور فاعل في صون قيم الإسلام وتعزيز الوحدة بين المسلمين. وأكدوا أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكن أن تكونا حليفتين صادقتين للمسلمين أو الدول الإسلامية، وأن قوى أجنبية سعت مرارًا وتكرارًا لزعزعة استقرار باكستان بشتى الوسائل. ووفقًا للعلماء، فقد أُحبطت هذه المساعي بفضل الوحدة والعزم الجماعي. وجدد المتحدثون التأكيد على أن شهر محرم يُذكّر المسلمين بتضحية الإمام الحسين (عليه السلام) الخالدة، مُلهمًا إياهم التمسك بالصبر والتسامح والمثابرة والأخوة والوحدة. أكدوا على أهمية تنحية المصالح الشخصية والجماعية جانباً والعمل معاً من أجل الصالح العام. وقالوا إنه من خلال إظهار الوحدة والتضامن، يمكن للناس المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار والوئام في كل من باكستان وبلوشستان.