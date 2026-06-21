نظام آل خليفة يقيد مراسم عزاء محرم في البحرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت مصادر بحرينية بأن السلطات البحرينية منعت إقامة مراسم العزاء الحسيني في بعض مناطق البلاد. وبحسب هذا التقرير، يواصل نظام آل خليفة قمعه للمسلمين الشيعة. وفي أحدث خطوة له، منع النظام سكان مدينة حمد من المشاركة في مراسم العزاء التي تُقام سنويًا لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

وفي الوقت نفسه، حذر علماء بحرينيون في بيان لهم من سياسة استهداف الشيعة وفرض قيود عليهم في البلاد. وذكر البيان أن الحكومة البحرينية، في عملٍ قاسٍ واستفزازي، منعت بعض الخطباء من إلقاء الخطب في المنابر الحسينية، ومنعت المعزين من أداء واجباتهم الدينية في إحياء شعائر محرم الحسينية. وأضافوا أن هذا يُعد انتهاكًا صارخًا للحرية الدينية والدستور، وتجاوزًا لحقوق المؤمنين في ممارسة شعائرهم الدينية وفقًا للأحكام الفقهية.