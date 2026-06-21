رجل دين شيعي: كربلاء تبقى منارةً للبشرية في كل عصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ عُقد مجلس العزاء المركزي الرابع لذكرى محرم الحرام، الذي نظمته جمعية باكستان لمحرم، بكل وقار وإجلال في حديقة نيشتار بكراتشي، وحضره جمع غفير من المعزين والمحبين. نُظّم هذا التجمع المركزي الرابع لذكرى محرم في حديقة نيشتار بكراتشي، بروح من الخشوع والاحترام.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها أناشيد رثاء مؤثرة. انطلق المجلس في تمام الساعة الخامسة مساءً، وحضره جمع غفير من المعزين بذكرى الإمام الحسين (عليه السلام) من مختلف أنحاء المدينة. وفي كلمته أمام المجلس، أكد العلامة شهنشاه حسين نقوي أن رسالة كربلاء تُعلّم الحق والعدل والصبر والثبات. وأوضح أن كربلاء لا تزال منارةً للهداية للبشرية في كل زمان. وقد استمع الحضور إلى كلمته باهتمام بالغ وإجلال. حضر التجمع عدد كبير من مسؤولي وأعضاء ومتطوعي جمعية باكستان لمحرم. وقد أدار متطوعو الجمعية بكفاءة عالية مختلف الترتيبات، بما في ذلك توجيه المعزين، وتنظيم أماكن الجلوس، وتنسيق حركة المرور، والقيام بالمهام الإدارية الأخرى على نحو مثالي.