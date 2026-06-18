بزشكيان يوقّع مذكرة تفاهم إسلام آباد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وقّع مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وبحسب ما أفادت به وكالة "تسنيم" للأنباء، تم في الدقائق الأولى من فجر يوم الخميس 28 خرداد 1405 (هـ.ش) التوقيع على نص مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك من قبل رئيسي جمهورية إيران والولايات المتحدة.

وقّع كل من مسعود بزشكيان رئيس جمهورية إيران، ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة، نص مذكرة التفاهم المذكورة خلال فترة زمنية وجيزة، وبصيغة رقمية وعن بُعد (غير حضورية).