تقرير مصور/ العتبة العلوية تقيم مراسم رفع راية الحزن والعزاء على قبة أمير المؤمنين (ع) بالنجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أقامت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة مراسم رفع راية الحزن والعزاء إيذانًا ببدء إحياء ذكرى شهادة أبي الأحرار، الإمام الحسين (عليه السلام)، وأهل بيته وصحبه الأبرار الميامين، وذلك ضمن مراسم خاصة أُقيمت في رحاب الصحن الحيدري الشريف، تزامنًا مع مراسم رفع راية العزاء التي أُقيمت في رحاب مرقد سيد الشهداء (عليه السلام) في كربلاء المقدسة.