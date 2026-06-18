مستشارة الأمن القومي في عهد باراك أوباما: تفاهم اسلام آباد وثيقة استسلام مروعة ومذهلة وقعتها امريكا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ان موقف سوزان رايس من التوقيع الامريكي مذكرة تفاهم اسلام آباد بين امريكا وايران تأتي بالتزامن مع موقف السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التي قالت اننا ننوي الافراج عن مئات المليارات من الدولارات والغاء العقوبات وقطع وعد بمنح المزيد من الاموال.

واضافت نيكي هيلي : ستستخدم إيران هذه الأموال بالطريقة التي تفعلها دائماً ، لتعزيز طموحاتها النووية ودعم الجماعات بالوكالة ضدنا. إن دفع ثمن إعادة بناء تهديد قمنا بتدميره هو خطأ كبير.

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