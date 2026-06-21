تعرض إمام للاعتداء خارج مسجد في كندا وسط تصاعد الإسلاموفوبيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تعرض إمام مسجد جمعية مسلمي كولومبيا البريطانية، الشيخ إبراهيم، لهجوم في حادثة معادية للإسلام. وأفاد المجلس الوطني للمسلمين الكنديين في بيان له يوم الأحد أن الشيخ إبراهيم كان يجلس في سيارته بعد إمامته صلاة مساء الخميس عندما قام شخص بفتح باب سيارته بالقوة واعتدى عليه. وذكر البيان أن المعتدي كان يصرخ بعبارات معادية للإسلام ويطالبه بالعودة إلى بلاده. وأوضح البيان أن المنظمة تعمل مع السلطات خلال الـ 48 ساعة الماضية لضمان سلامة المعتدي ومحاسبة المسؤولين عن الحادث. وأضاف البيان: "إن استهداف زعيم ديني محترم والاعتداء عليه بهذه الطريقة أمر غير مقبول بتاتاً". وحذر البيان قائلاً: "إنها أيضاً تذكير صارخ بالخطر الذي تشكله تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا على مجتمعاتنا يومياً".

وتابع البيان: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام تكرار مثل هذه الحوادث بوتيرة مروعة"، وحثّ القادة على جميع المستويات على إدانة العنف ضد المسلمين واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لتصاعد الكراهية. حثّ المجلس الوطني للثقافة والهوية الكندية (NCCM) أجهزة إنفاذ القانون على التحقيق في جميع جوانب الهجوم، بما في ذلك ما إذا كان بدافع الكراهية، وضمان محاسبة المسؤولين عنه. وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي X يوم الأحد، وصف وزير الثقافة والهوية الكندي، مارك ميلر، الهجوم بأنه "مروع وبغيض"، وأكد أن الإسلاموفوبيا لا مكان لها في كندا. وتُظهر بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن إجمالي بلاغات جرائم الكراهية في كندا قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2018 و2025، ويعود ذلك جزئيًا إلى الزيادة الكبيرة في كل من الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية. ومنذ أن شنّ النظام الإسرائيلي عدوانه الإبادي على غزة، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 72 ألف شخص وإصابة 172 ألفًا آخرين، ارتفعت نسبة الإسلاموفوبيا في كندا بنسبة 1800%.