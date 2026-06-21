من تكساس إلى دهلاوية: نظرة على حياة الشهيد مصطفى شمران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ «قد لا أستطيع تبديد هذا الظلام، لكنني سأُظهر الفرق بين الظلام والنور، والحق والشر، بهذا الشعاع الخافت. من يبحث عن النور، مهما كان هذا النور ضئيلاً، سيظلّ عظيماً في قلبه». هكذا نقلت زوجته، غادة، عنه قوله. وقالت غادة إنها وقعت في حبه وحب نظرته إلى الحياة عندما قرأت هذه الكلمات أسفل رسمة. كانت تلك الرسمة عبارة عن خلفية سوداء بالكامل، تتوسطها شمعة صغيرة مشتعلة. بدا الضوء المنبعث منها خافتاً للغاية. ربما لا يصدق الكثيرون أن مقاتلاً عسكرياً في حرب العصابات، خاض المعارك ببسالة وقوة، يمكن أن يتمتع بروح رقيقة وكريمة كهذه. لكن شخصيته كانت مزيجاً من المتناقضات. كان رجلاً لكل زمان، الدكتور مصطفى جمران. وُلد مصطفى في أكتوبر/تشرين الأول عام ١٩٣٢ في أحد أحياء طهران. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية في سن الحادية والعشرين تقريبًا، حصل على المركز الخامس عشر في امتحان القبول الجامعي، والتحق بجامعة طهران لدراسة الهندسة الكهروميكانيكية. بعد خمس سنوات، حصل على منحة حكومية للدراسة في جامعة تكساس إيه آند إم، ثم نال درجة الدكتوراه في الإلكترونيات وفيزياء البلازما بامتياز من جامعة كاليفورنيا، بيركلي. مع أن ما وصل إليه كان حلمًا لكثير من الشباب، إلا أن مصطفى فضّل الجهاد في سبيل الله من أجل القيم والمبادئ التي يؤمن بها، على حياة السعي وراء مصالحه الشخصية التي لا تمتّ بصلة إلى مُثله العليا.

لم تكن الثورة الإسلامية في إيران قد حققت النصر بعد قبل تحركه. ومع ذلك، كان يتابع الأخبار السياسية ويشارك في الأنشطة السياسية بالتزامن مع دراسته. وبهذه الروح نفسها، أسس في الولايات المتحدة، بالتعاون مع بعض أصدقائه، جمعية الطلاب المسلمين في الجامعة الأمريكية، وكان من مؤسسي جمعية الطلاب الإيرانيين في كاليفورنيا. تدريجيًا، أصبحت هذه الأنشطة ذريعةً لسحب منحة دراسته من قبل النظام الملكي في إيران آنذاك. لكن مصطفى لم يكن من النوع الذي يثنيه عن هذه القيود، فالتحق بوكالة ناسا، التي كانت وظيفة مرموقة وذات دخل مجزٍ. كان مصطفى كاتبًا بارعًا، ولا تزال العديد من مخطوطاته من مختلف مراحل حياته محفوظة حتى اليوم، وقد نُشرت في عدة مجلدات. في إحدى صلواته، يتضرع إلى الله قائلاً: "يا الله، يا قدير! أتمنى أن أكون الأفضل في العلوم حتى لا يسخر مني أعدائي. أتمنى أن أثبت لأولئك المتغطرسين الذين يتباهون بمعرفتهم انتقاماً من الآخرين أنهم لن يكونوا حتى حثالة تحت قدمي. يجب أن أجعل كل هؤلاء المتكبرين الجهلاء يركعون. حينها سأكون أكثر الناس تواضعاً على وجه الأرض."

لم يكن الجلوس بلا حراك أمرًا منطقيًا بالنسبة له. كان النضال والسعي وراء الحقيقة يمنحان حياته معنى، سواءً أكان ذلك عندما قاد اعتصامًا مع آخرين في الأمم المتحدة حتى قام العملاء بإخراجهم بالقوة، وهو عملٌ يُعتبر بالغ الخطورة بالنسبة لعالم وباحث مثله؛ أو عندما قرر مغادرة الولايات المتحدة إلى مصر لدراسة حرب العصابات والمقاومة. وصف شقيقه اعتصامه قائلًا: "كان عالمًا متميزًا وكفؤًا. ذات مرة، نظموا اعتصامًا في مصلى مبنى الأمم المتحدة. جاؤوا واعتقلوه هناك. وبينما كانوا يسحبونه، ارتطم رأسه بكل درجة من درجات السلم. استمر هذا الاعتصام أسبوعًا. كتب لي رسالةً أثناء وجوده هناك، أتذكر أنه قال فيها: "أنا على وشك النفاد مثل قلم الحبر الخاص بي. (نفد حبر قلمه. وضع فيه قليلًا من الماء ليتمكن من مواصلة الكتابة، لكن الحبر أصبح باهتًا)". كان وجوده في مصر سرًا تمامًا، وظل مخفيًا. على الرغم من تلقيه تدريباً عسكرياً مكثفاً هناك لمدة عامين، لم يكن أحد على علم بوجوده في ذلك البلد، حتى أكثر أجهزة التجسس تجهيزاً في أوروبا والولايات المتحدة! بقي هناك حتى تولي أنور السادات الرئاسة، ثم عاد إلى الولايات المتحدة. لكنه لم يستطع البقاء في الولايات المتحدة طويلاً. في مذكراته، يصف مشاعره في تلك الأيام قائلاً: "أصبحت الولايات المتحدة الشاسعة خانقة بالنسبة لي. بدا لي محيطي ضيقاً. شعرتُ وكأن السماء قصيرة. شعرتُ وكأن السقف يثقل كاهلي، ولم أستطع التنفس بين المستعمرين والرأسماليين".

نظرًا لعدم ملاءمة الظروف في إيران للقيام بأي أنشطة عسكرية، توجه إلى لبنان عازمًا على محاربة إسرائيل وتحرير القدس المحتلة. وفي جنوب لبنان، على الحدود مع إسرائيل، انخرط في تدريب الكوادر البشرية في دار للأيتام بالتعاون مع الإمام موسى الصدر. ونظرًا للظروف الصعبة للغاية في لبنان، انفصلت زوجة جمران عنه وعادت إلى أمريكا. أثمرت إقامته سبع سنوات في لبنان عن تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومنظمة "أمل" (قوى المقاومة اللبنانية)، وهي منظمة تُعنى بالتدريب العسكري والدفاعي. وفي لبنان، تعرف جمران على سيدة تُدعى غادة جابر، وتطورت هذه العلاقة إلى زواج. روت غاده ذكرى من رحلة قبل زواجهما قائلة: "أتذكر أنني رافقته في إحدى رحلاته إلى قرية. في السيارة، أهداني هدية. كانت أول هدية يقدمها لي، ولم نكن قد تزوجنا بعد. فرحت كثيراً وفتحتها على الفور. كانت وشاحاً. وشاحاً أحمر اللون مزيناً بأزهار كبيرة. تفاجأت، لكنه ابتسم. ومنذ ذلك الحين، بدأت أرتدي الوشاح، ولم أعد أرتديه أبداً."

بعد انتصار الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩، عاد مصطفى إلى وطنه بعد ٢٣ عامًا. عاد ليُسخّر خبرته الطويلة لخدمة الإسلام وإيران. لكن في أعقاب اختطاف الإمام موسى الصدر، فكّر بالعودة إلى لبنان للمساهمة في تحسين الوضع المتأزم هناك. فحمل حقيبته الصغيرة وتوجّه إلى الإمام الخميني ليستأذنه. فكان ردّ الإمام مقتضبًا: "لا، ابقَ في إيران. إذا تحسّن الوضع في إيران، سيتحسّن الوضع في لبنان وباقي المناطق أيضًا". وهكذا بقي. كانت ليلة ١٨ يوليو/تموز ١٩٧٩ ليلة عصيبة على مدينة باوه. حاصرت قوات كومالا والقوات المعادية للثورة المدينة، وقُتل معظم جنود الحرس الثوري الإسلامي. سقطت المدينة بأكملها والمناطق المحيطة بها في أيدي العدو. في تلك الليلة، كان مصير كردستان معلقًا على باوه. فلو سقطت المدينة في يد العدو، لسقطت كردستان معها. كان جمران على اتصال بالشرطة في باوه عبر جهاز لاسلكي. كما كتب رسالة إلى وزارة الدفاع لإبلاغ الإمام الخميني بالوضع الصعب والمعقد هناك. وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر الإمام الخميني جميع أفراد القوات المسلحة بالتوجه إلى باوه دون الحاجة إلى الحصول على إذن من قائدهم الأعلى. وكلف مصطفى بقيادة المهمة. وبحلول الصباح، كانت المدينة قد أُحكمت السيطرة عليها بفضل الله وفطنة جمران العسكرية الاستثنائية. وعلى إثر هذا النجاح، عُيّن وزيرًا للدفاع. ولاحقًا، اختير ليكون أحد ممثلي طهران في مجلس الشورى الإسلامي.

مع غزو صدام لإيران، توجه إلى المدن الجنوبية لتنظيم القوات وقيادتها عن كثب، وأسس هناك مقر قيادة حرب العصابات في الأهواز. وخلافًا لقادة الحرب التقليديين، كان دائمًا في مقدمة جنوده. لم يخطر بباله قط متابعة الأخبار من غرفة قيادة بعيدة وإصدار الأوامر منها. حتى عندما أُصيب في إحدى العمليات، رفض نقله إلى طهران لتلقي العلاج. عاد إلى الميدان متكئًا على عصا بعد بضعة أيام من الراحة. وفي النهاية، عن عمر يناهز 48 عامًا، أصيب بقذائف هاون خلال مهمة في منطقة حرب دهلاوية. دهلاوية قرية تقع شمال غرب سوسنجارد في محافظة خوزستان. استشهد أثناء نقله لتلقي العلاج. قدّم السيد علي خامنئي، قائد الثورة الإسلامية، شخصية الدكتور مصطفى جمران كقدوة مثالية، قائلاً: "الشهيد جمران قدوة. كان عالماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، واسع المعرفة، مثقفاً، وفي الوقت نفسه، كان جندياً حقيقياً، جاهد في سبيل الله. لم تكن له هموم الدنيا والمناصب، ولم يكن للثروة والشهرة أهمية عنده. لم يكن يهمه من يُنسب إليه إنجاز المهمة. كان عادلاً، صريحاً، شجاعاً، وقوياً. ورغم طبيعته الرقيقة، المتعاطفة، الشاعرية، والصوفية، فقد كان جندياً عنيداً في ساحة المعركة."