سيناتور أمريكي: الحرب غير الشرعية على إيران كانت خطأً فادحاً

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ انتقد سيناتور ديمقراطي أمريكي الحرب العدوانية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، واصفًا إياها بـ"الحرب غير الشرعية" التي تركت واشنطن في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل اندلاعها. وفي رسالة نشرها على موقع X يوم الجمعة، قال السيناتور كريس فان هولين: "الحرب غير الشرعية في إيران كانت خطأً فادحًا، ووضعنا الآن أسوأ مما كان عليه قبل اندلاعها". وكتب: "لا مخرج جيد من حرب سيئة"، رافضًا مزاعم من أيدوا الحرب وما زالوا يدعون إلى نهج تصادمي تجاه إيران.

وفي حديثه إلى المسؤولين والسياسيين الأمريكيين المؤيدين للحرب، اختتم فان هولين بتحذير: "عندما تقعون في مأزق، توقفوا عن تعميقه". وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من توقيع إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية. ووقع الرئيس مسعود بيزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الاتفاقية إلكترونيًا عن بُعد يوم الأربعاء.