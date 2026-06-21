رجل دين باكستاني: محرم، إرث مشترك لجميع المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال السيناتور راجا ناصر عباس جعفري، رئيس مجلس وحدة المسلمين في باكستان: "شهر محرم هو إرث مشترك لجميع المسلمين، ومحبة الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيت النبي (ص) والولاء لهم جزء لا يتجزأ من عقيدتهم. لذا، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية توفير الأمن الكامل للمعزين وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم".

وأضاف: "إن فرض قيود إجراء مثير للقلق، لا سيما ضد الأفراد الذين لطالما دعوا إلى السلام والوحدة والأخوة". وأكد راجا ناصر: "لا يتطلب عقد التجمعات داخل الأماكن الخاصة الحصول على ترخيص، وهناك حكم واضح من محكمة لاهور العليا في هذا الشأن. ومع ذلك، تُرفع دعاوى قضائية ضد منظمي هذه التجمعات ورعاتها، وهو ما يُعد انتهاكًا للحقوق الأساسية والدينية".

وقال أيضاً: "بعد استشهاد آية الله خامنئي المؤلم، تشكلت وحدة وتقارب غير مسبوقين داخل الأمة الإسلامية، والحفاظ على هذه الوحدة ضرورة أساسية في الظروف الراهنة".