قيود جديدة في البنجاب؛ منع عالم شيعي من إلقاء الخطابات في تجمعات محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أصدرت حكومة إقليم البنجاب الباكستاني، بموجب إشعار رسمي، قرارًا بحظر إلقاء العلامة محمد أمين شهيدي، العالم الشيعي ورئيس حزب الأمة الباكستانية، خطبه في جميع أنحاء الإقليم لمدة 15 يومًا. ووفقًا لوزارة الداخلية في البنجاب، لن يُسمح له بإلقاء أي خطب في مجالس العزاء، بما في ذلك في إسلام آباد وفي جميع أنحاء البنجاب. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي كان شهيدي يُلقي فيه خطبًا في ثلاثة مجالس لإحياء ذكرى محرم في مدينة ملتان.

وقد لاقت هذه الخطوة من حكومة البنجاب انتقادات واسعة من الأوساط العامة، وتشير التقارير إلى أن إدارة ملتان المحلية قد أبلغته أيضًا بقرار وزارة الداخلية. من جهة أخرى، وصف سيد حمزة سبزواري، المتحدث باسم منظمة الطلاب الإمامية في باكستان، القرار بأنه "مخزٍ" ودعا إلى إلغائه فورًا. أكد قائلاً: "أيام الحداد هي أفضل فرصة لنشر رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) وتعريف الأمة الإسلامية بالإسلام الحق. إن تقييد شخصيات شيعية مؤثرة خلال هذه الأيام يخدم مصالح التيارات التكفيرية والمعادية للأمن، وقد يُزعزع استقرار البلاد وأمنها". كما حذر المتحدث باسم منظمة طلاب الإمامية من أنه في حال عدم رفع هذا الحظر، ستستمر الاحتجاجات من جميع المنابر والتجمعات.