إلقاء القبض على ثلاثة أطفال بحرينيين لمشاركتهم في مراسم عزاء شهر محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ ألقت قوات الأمن التابعة لنظام آل خليفة القبض تعسفياً على ثلاثة أطفال صغار في منطقة سنابس، وذلك لمشاركتهم في مراسم عزاء شهر محرم. وأعلنت هيئة شؤون الأسرى في البحرين أن الأطفال الثلاثة اعتُقلوا بعد مشاركتهم في موكب عزاء أُقيم في منطقة أبو صائبة. ووفقاً للهيئة، يُظهر اعتقال الأطفال استهتار الأجهزة الأمنية بالحقوق الأساسية للأطفال، ويُعدّ انتهاكاً للحماية التي يكفلها القانون والاتفاقيات الدولية للقاصرين. كما يُشكّل هذا الاعتقال انتهاكاً صارخاً لحرية المعتقد والحق في إقامة الشعائر الدينية، وهما حقان معترف بهما من الناحيتين الإنسانية والقانونية.

ويسعى نظام آل خليفة سنوياً إلى تقييد إقامة مراسم عاشوراء عبر فرض قيود أمنية وإدارية بذريعة الحفاظ على الأمن ومكافحة الانتهاكات. ويشير التقرير كذلك إلى أن استهداف الأطفال والمراهقين يعكس عمق التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الحكومة البحرينية، والتي تعتبر، وفقاً للمنتقدين، حتى الطقوس التقليدية ومراسم الحداد السلمية تهديداً لها، وتستخدم تدابير الردع والأمن لتقييد الأصوات المعارضة وتنفيذ سياسات تمييزية.