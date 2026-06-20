العتبة العلوية المقدسة تناقش خطط خاصة بشهر محرم وزيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ برئاسة الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة، سماحة السيد عيسى الخرسان، عقدت غرفة عمليات الزيارات المليونية في العتبة العلوية المقدسة اجتماعها الخاص بالاستعدادات لشهرَي محرم الحرام وصفر الخير لعام 1448هـ، بحضور رئيس اللجنة والخدم أعضاء اللجنة، وعدد من رؤساء الأقسام المعنية بالمهام المختلفة.

وتحدث عضو مجلس إدارة العتبة المقدسة، الخادم حيدر العيساوي، للمركز الخبري قائلًا: "أُعلن خلال الاجتماع انطلاق تنفيذ الخطة التنظيمية والخدمية الخاصة بالشهرين المباركين، والبدء بتطبيق مرحلتها الأولى المتعلقة بشهر محرم الحرام".

وأضاف: "تهدف الخطة إلى توفير أفضل الخدمات للمواكب الحسينية المعزّية والزائرين الوافدين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، وتقديم واجب العزاء عند مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)".

وتابع قائلًا: "تتضمن الخطة رفع مستوى الجاهزية في مختلف الأقسام العاملة في العتبة المقدسة، ولا سيما الخدمية والأمنية والصحية والهندسية والإعلامية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن انسيابية حركة المواكب والزائرين القادمين إلى المرقد العلوي الطاهر".

ويُذكر أن الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة تنفذ، خلال شهرَي محرم وصفر من كل عام، خططًا وبرامج واسعة لخدمة المعزّين والزائرين ومواكب العزاء الحسيني، فضلًا عن تقديم مختلف الخدمات للزائرين والمعزّين الوافدين بجموعهم المليونية إلى حرم المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) لأداء الزيارة في رحابه المباركة، قبل توجههم إلى كربلاء المقدسة لإحياء مراسم زيارة الأربعين.