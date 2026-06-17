للمرة الأولى منذ 8 سنوات...استئناف الهند لاستيراد النفط الإيراني بواقع 133 ألف برميل يومياً 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أن الهند استوردت خلال أبريل/نيسان الماضي نحو 133 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني، في أول واردات نفطية من إيران منذ عام 2018، بعد توقف دام ثمانية أعوام نتيجة التزام نيودلهي بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ووفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بلغت واردات الهند من النفط الخام خلال أبريل 2026 نحو 4.9 ملايين برميل يومياً، بزيادة قدرها 410 آلاف برميل يومياً مقارنة بشهر مارس، عندما تراجعت الواردات إلى 4.49 ملايين برميل يومياً على خلفية الاضطرابات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال واردات الهند النفطية دون المستويات المسجلة قبل اندلاع الحرب الأخيرة ضد إيران، والتي بلغت آنذاك نحو 5.26 ملايين برميل يومياً.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، فإن قيمة النفط الإيراني الذي استوردته الهند خلال أبريل تُقدَّر بأكثر من 400 مليون دولار، استناداً إلى متوسط سعر بلغ 105 دولارات للبرميل، ما من شأنه أن يساهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ.

وفي قائمة أكبر موردي النفط إلى الهند خلال أبريل 2026، جاءت روسيا في المرتبة الأولى بصادرات بلغت 1.7 مليون برميل يومياً، تلتها السعودية بنحو 670 ألف برميل يومياً.

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