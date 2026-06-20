مخطوطة شيعية نادرة باللغة الإسبانية توثق أحداث كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تحتفظ مكتبة جامعة بولونيا بإيطاليا بمخطوطة شيعية نادرة مكتوبة باللغة الإسبانية، تُعد شاهداً فريداً على استمرار حب الإمام الحسين عليه السلام في التراث الأوروبي للمسلمين الموريسكيين، آخر مسلمي الأندلس الذين عاشوا في ظل ظروف التقية والكتمان.

وتروي المخطوطة، التي يعود تاريخ ترجمتها إلى القرن السابع عشر الميلادي، قصة هجرة شيعة الأندلس إلى تونس بعد سقوط غرناطة، بالإضافة إلى سرد مفصل لأحداث معركة كربلاء، بدقة مماثلة للمصادر الفارسية والعربية والتركية.

ويشير الباحثون إلى أن المخطوطة تمثل حلقة وصل مهمة بين التراث الإسلامي في الأندلس والذاكرة الأوروبية للمسلمين، كما تكشف عن امتداد الوعي الشيعي لدى الموريسكيين رغم ظروف الاضطهاد وممارسة التقية الدينية.

وأكدت الدراسات الأكاديمية أن هذه المخطوطة النادرة تُظهر كيف تم توثيق تراث الشيعة بعيداً عن المراكز التقليدية، وتشكل مرجعاً مهماً لدراسة التاريخ الاجتماعي والديني للمسلمين في أوروبا الغربية.

ويشير الخبراء إلى أن المخطوطة ليست مجرد وثيقة تاريخية، بل رمز لاستمرارية الموروث الشيعي، وحافز للحفاظ على الذاكرة الدينية للمسلمين في المهجر، وحماية الهويات الروحية التي عاشت في خفاء قروناً طويلة.

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