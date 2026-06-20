افتتاح مركز الإمام الباقر (عليه السلام) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ افتتحت جمعية كشافة الكفيل التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، مركز الإمام الباقر (عليه السلام) في منطقة الإبراهيمية بمحافظة كربلاء.

ويأتي هذا المركز ضمن خطة الجمعية الاستراتيجية الرامية إلى توسيع رقعة نشاطها التربوي والكشفي وتعزيز حضورها المجتمعي.

وقال المفوض العام للجمعية السيد علي الأسدي: "إنّ برنامج الافتتاح تضمّن لقاءً مع الطلبة المشاركين، جرى خلاله التعريف برسالة الجمعية وأهدافها، إلى جانب استعراض أبرز البرامج الفكرية والتربوية والكشفية التي تقدمها ضمن مشروعها الخاص ببناء وتنمية فئة الفتية والشباب".

وأضاف أنّ "الفعاليات شهدت عرض فيلم وثائقي تعريفي تناول أبرز الأنشطة والمشاريع التي تنفذها الجمعية؛ بهدف التعريف بدورها التربوي والكشفي في خدمة المجتمع وتنمية الطاقات الشبابية".

وفي ختام الفعاليات، فُتح باب التسجيل الرسمي للطلبة الراغبين بالانضمام إلى المركز، إيذانًا بانطلاق أعماله ضمن مشروع التطوير الحسيني الشامل الذي تتبناه جمعية كشافة الكفيل.

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