نشر مطبوعات ورقية عن نهضة الإمام الحسين (ع) في المواكب والهيئات الحسينية بكربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ باشر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة نشر مطبوعات ورقية تتناول نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) في المواكب والهيئات الحسينية.

وقال مسؤول شعبة النشاطات والتنسيق العامة في القسم السيد علاء حمد مطر: إنّ "القسم باشر توزيع المطبوعات الورقية الخاصة بنهضة الإمام الحسين (عليه السلام) على عدد من المواكب والهيئات الحسينية، ضمن خطته التثقيفية الخاصة بإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام)".

وأضاف أنّ "هذه المبادرة تهدف إلى نشر الوعي بثقافة النهضة الحسينية، والتعريف بأهدافها وقيمها الإصلاحية والإنسانية، فضلًا عن تعزيز الارتباط بسيرة الإمام الحسين (عليه السلام) ومبادئه الخالدة لدى مختلف شرائح المجتمع".

وبيّن مطر أنّ "المطبوعات تضمنت مواد معرفية تسلط الضوء على أبعاد النهضة الحسينية ودروسها وعبرها، مما يسهم في إثراء المحتوى الثقافي والمعرفي الذي تقدمه المواكب والهيئات الحسينية في شهر المحرم الحرام".

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