ترامب يكشف مقترحا مثيرا بشأن لبنان: اقترحت على إسرائيل ترك سوريا تحارب حزب الله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أثارت تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا، بعد حديثه عن مقترح سبق أن طرحه على إسرائيل يقضي بترك مهمة مواجهة حزب الله إلى الحكومة السورية بدلا من تنفيذها عسكريا من قبل إسرائيل.

وبحسب ما نقلته شبكة "ميدل إيست آي"، وترجمته "بغداد اليوم"، قال ترامب في تصريحات صحفية إن إسرائيل استغرقت وقتا طويلا في مواجهة حزب الله وتسببت بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مضيفا أنه اقترح عليها السماح لسوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع بالتحرك ضد الحزب بدلا عنها.

وأضاف أن الرئيس السوري "قادر على تنفيذ المهمة بشكل جيد"، معتبرا أن هذا الخيار كان يمثل حلاً أكثر فاعلية مقارنة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت الشبكة إلى أن تصريحات ترامب تتعارض مع مواقف سابقة أعلنها المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، الذي نفى وجود أي ضغوط أو توجه أمريكي لدفع دمشق نحو تنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي اللبنانية أو استهداف حزب الله.

وكان باراك قد وصف التقارير التي تحدثت عن وجود خطة أمريكية لدفع سوريا نحو مواجهة الحزب بأنها "غير صحيحة".

ووفقا للتقرير، فإن الحكومة السورية كانت تنظر بحذر إلى أي مقترحات تتعلق بعمل عسكري ضد حزب الله داخل لبنان، خشية انعكاس ذلك على الوضع الداخلي السوري.

وبحسب الشبكة، فإن دمشق ترى أن أي مواجهة من هذا النوع قد تؤدي إلى تداعيات سياسية وأمنية معقدة، وتفتح الباب أمام توترات طائفية وإقليمية يصعب احتواؤها، لاسيما في ظل التركيبة الاجتماعية الحساسة داخل سوريا.

ورأت الشبكة أن تصريحات ترامب تعيد إلى الواجهة ملفات تاريخية مرتبطة بالعلاقة السورية – اللبنانية، لاسيما تجربة الوجود العسكري السوري في لبنان بين عامي 1976 و2005، والتي ما تزال تمثل ملفاً حساساً في الذاكرة السياسية للبلدين.

وأشارت إلى أن أي حديث عن دور عسكري سوري داخل لبنان من شأنه إثارة مخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي وإعادة فتح نقاشات قديمة حول النفوذ والتوازنات الأمنية في المنطقة.

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