الرئيس الباكستاني: مذكرة تفاهم إسلام آباد بين أميركا وإيران ستدخل حيز التنفيذ

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اوضح شهباز شريف في تغريدة على منصة "إكس"، أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد التزام الطرفين بالتوصل إلى حل دبلوماسي بين الجانبين، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة عبر المسار السياسي.

وتقدم شريف التهاني لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي أسهم التزامه الراسخ بالدبلوماسية وتفضيله للحلول السلمية.

كما أعرب عن بالغ احترامه لقائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، وللرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، "لما أظهراه من حكمة وبُعد نظر وحنكة قيادية في تبنّي خيار السلام".

وثمّن في التغريدة جهود دولة قطر والسعودية وجمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية في المساعدة على بلوغ هذه المرحلة.

وكان ترامب، وبزشكيان قد وقّعا مذكرة تفاهم إسلام آباد لإنهاء الحرب على إيران.

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