فيديو | السيدة رقية (عليها السلام)؛ مرآةٌ لمظلومية السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ جاءت في الروايات والمنقولات التاريخية تشابهات مؤثرة ومبكية بين السيدة رقية (عليها السلام) وجدتها الكبرى السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)؛ بدءاً من ألم الصفعة (السياط) والمظلومية، مروراً برؤيا لقاء الأب قبل الشهادة، وصولاً إلى الغسل والدفن ليلاً. وهذه المتشابهات تُجسّد استمرار مظلومية أهل البيت (عليهم السلام) عبر تاريخ الإسلام، وترسم عمق الارتباط بين مصائب كربلاء والأحداث التي أعقبت رحيل النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله). المناسبة: الليلة الثالثة من محرم الحرام – السيدة رقية (عليها السلام)