وحدات الجيش العراقي تعزز جاهزيتها لتأمين مواكب عزاء شهر محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ مع اقتراب شهر محرم الهجري، عززت الوحدات العسكرية العراقية جاهزيتها لضمان أمن مواكب العزاء. وأفادت صحيفة الفرات نيوز أن قائد قيادة عمليات بغداد أصدر أوامر برفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الوحدات العسكرية ومواصلة العمليات الاستباقية خلال شهر محرم. وترأس وليد خليفة التميمي اجتماعاً لمراجعة خطة الأمن والخدمات لشهر محرم وزيارة الأربعين، وآلية تنفيذها خلال فترة الحداد. وشدد على ضرورة رفع مستوى الجاهزية القتالية للوحدات ومواصلة العمليات الاستباقية للتحقيق وإجراء عمليات استطلاع مسلحة لملاحقة الخارجين عن القانون وجماعات الجريمة المنظمة وكل من يخل بالأمن العام. وشدد التميمي على اتخاذ تدابير الحذر واليقظة، وتكثيف الجهود الاستخباراتية وتبادل المعلومات بهدف حماية أمن وصحة المواطنين ومنع عرقلة سير الشعائر الدينية.

أشار إلى أهمية فحص مصادر توفير الطعام والخدمات الطبية، ودعا إلى تنسيق رفيع المستوى بين جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية ومواكب الحسينية لمراجعة إجراءات السلامة والأمن. محرم هو الشهر الأول في التقويم الهجري القمري. يُقيم المسلمون الشيعة، وغيرهم في مختلف أنحاء العالم، مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه كل عام في محرم. استشهد الإمام الحسين (عليه السلام)، ثالث أئمة الشيعة، مع مجموعة صغيرة من أتباعه وأفراد أسرته على يد يزيد بن معاوية، طاغية عصره، في معركة كربلاء في العاشر من محرم (المعروف بيوم عاشوراء) عام 680 ميلادي. يبدأ شهر محرم هذا العام يوم الثلاثاء 16 يونيو، ويصادف يوم عاشوراء يوم 25 يونيو.