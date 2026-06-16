رئيس وزراء إقليم السند يأمر باتخاذ إجراءات أمنية مشددة خلال شهر محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ ترأس رئيس وزراء إقليم السند، سيد مراد علي شاه، اجتماعاً رفيع المستوى لمراجعة الاستعدادات لشهر محرم، مع التركيز على الأمن والخدمات العامة والنظام العام في جميع أنحاء الإقليم. وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء السلطات بضمان اتخاذ تدابير أمنية شاملة للتجمعات والمواكب الدينية. كما شدد على ضرورة استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاع، وتوفير خدمات صرف صحي فعّالة، وإدارة حركة المرور بكفاءة طوال فترة إحياء ذكرى محرم.

وحذّر شاه من أنه لن يتم التسامح مع أي تقصير في تنفيذ ترتيبات محرم، وأمر المسؤولين بتعزيز المراقبة في المواقع الحساسة. وحضر الاجتماع علماء دين وممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، حيث قدموا توصيات وناقشوا تدابير تهدف إلى ضمان إحياء ذكرى محرم سلمياً ومنظماً.