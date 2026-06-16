ندوة عبر الإنترنت بعنوان "الإمام خامنئي، شهيد الوحدة"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن المنتدى العالمي الإيراني لتقارب المذاهب الإسلامية عن تنظيم ندوة دولية عبر الإنترنت حول المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، شهيد الإسلام، وجهوده في تعزيز الوحدة الإسلامية. وتُعقد الندوة، التي تحمل عنوان "الإمام خامنئي، شهيد الوحدة"، يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو/حزيران، بمشاركة نخبة من المفكرين والشخصيات الدينية الشيعية والسنية من مختلف الدول.

وسيتناول المتحدثون والباحثون من مختلف أنحاء العالم، خلال هذه الجلسة، الأبعاد الفكرية والعلمية والاجتماعية للوحدة الإسلامية، بالإضافة إلى أهمية توجيهات المرشد الأعلى وفلسفة المقاومة في العالم الإسلامي. ويمكن للمهتمين متابعة البث المباشر لهذه الندوة يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو/حزيران 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران (السادسة والنصف بتوقيت غرينتش)، عبر الرابط التالي: live.taqrib.ir.