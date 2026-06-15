استاذ بحوزة النجف يوجه كلمة تخص حرم أمير المؤمنين(ع) والزائرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ استضاف الملتقى الثقافي الدوري الخاص بالكوادر الإدارية العاملة في مختلف الأقسام والشعب والوحدات الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة السيد محمد صادق الخرسان، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة العتبة المقدسة ورؤساء الأقسام.

وتحدّث السيد محمد صادق الخرسان في كلمة توجيهية في الملتقى الذي يقيمه قسم الشؤون الدينية، عن أهمية الحفاظ على حرمة وقدسية المرقد العلوي الطاهر، والحفاظ على ممتلكاته، والتعامل الأخلاقي مع الزائرين الوافدين، والحرص على توفير الخدمات لهم، مؤكدًا أهمية الالتزام والمعرفة المسبقة بجميع الضوابط الشرعية والأخلاقية وضرورة التفقه في الدين لدى جميع الخدم.