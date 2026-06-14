"إسرائيل هيوم": الحرب انتهت بفشل استراتيجي لـ"إسرائيل".. وإيران خرجت أقوى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أقرّت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنّ الحرب ضدّ إيران انتهت بفشل استراتيجي مدوٍ لـ"إسرائيل"، مؤكدةً أنّ "تل أبيب" ظلّت مُقيّدة أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أنّ النظام في طهران لا يزال واقفاً على قدميه، كما أنّ اليورانيوم المخصّب بقي في يديه، مشيرة إلى أنّ "إسرائيل" وجّهت ضربة لإيران، لكنّها فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وخرجت من المعركة أضعف مما دخلت إليها، في حين أنّ إيران، وبالرغم من تلقّيها ضربات غير مسبوقة، خرجت من الحرب أقوى ما كانت عليه في 27 شباط/فبراير الماضي.

اتفاق مرتقب مع واشنطن وتراجع الموقف الأميركي

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن اتفاق متبلور حالياً أمام الولايات المتحدة، من المتوقّع أن يفتح مضيق هرمز ويعيد إيران تدريجياً إلى الاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي يوضح فيه نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أنّ الولايات المتحدة ستعمل فقط وفقاً لمصالحها الخاصة.

وانتقدت الصحيفة بشدّة الأداء الداخلي الإسرائيلي، لافتة إلى أنّ "الكنيست" مشغول بالألاعيب السياسية ومنفصل تماماً عن هذه الورطة الاستراتيجية أمام إيران.

وفي سياقٍ مُتصل، وجّهت جهات مختلفة في محيط الحكومة الإسرائيلية انتقادات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وادّعت أنه خيب آمال "إسرائيل"، بل إنّ هناك من استخدم تصريفات مختلفة لجذر كلمة خان وهي "خائن"، وعلى الرغم من أنّ هذه الأمور لم تُقَل علناً نظراً لكون الولايات المتحدة حيوية لـ"إسرائيل" والرئيس ترامب حيوياً لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلا أنّ الصحيفة وصفت تلك الانتقادات بأنّ فيها قدراً ليس بالقليل من النفاق، مؤكّدة أنّ ترامب تساوق مع نزوات "إسرائيل" في الساحات المختلفة، حتى أدرك أخيراً أنها بلا جدوى أو مغايرة لمصالح بلاده.

عزلة دولية وتصريحات بلا رصيد في الشمال

وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى أنّه في الوقت الذي يتّسع فيه بالخلفية الشرخ المقابل للكثير من دول أوروبا، بما في ذلك الدعوات المتصاعدة للمقاطعة في كلّ مجال ممكن تقريباً، فإنّ "إسرائيل" باتت مطالبة بخطة استراتيجية واضحة، وخاصّة أنّ جبهة الشمال لا تزال تحت النار، وتصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن امتلاك حرية العمل ضدّ حزب الله يتضح يوماً بعد يوم أنّها "بلا رصيد".

وفي وقتٍ سابق أمس، اعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنّ الاتفاق الجاري بلورته مع إيران "لا يحقّق أياً من أهداف الحرب" التي وضعتها "إسرائيل"، مضيفاً أنّ "النظام في إيران ما زال قائماً، وبرنامج الصواريخ لا يزال موجوداً وطهران لا تزال قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي".

.....................

انتهى / 323