الشيخ عابديني: الحرب اليوم حرب وعي لا صواريخ/ قراءة الرواية الإلهية للانتصار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انعقدت ندوة علمية بحثية بعنوان «القراءة القرآنية لحرب أمريكا وإسرائيل» في مجمع أهل البيت (ع)، وقدّم الأستاذ محمدرضا عابديني فيها رؤية فكرية تعتبر أن الصراعات الجارية في العالم لا يمكن تفسيرها فقط من خلال الأحداث العسكرية، بل يجب فهمها ضمن “رواية إلهية” أعمق.

وأوضح الشيخ عابديني أن تحليل الأحداث بشكل منفصل وسطحي يؤدي إلى خطأ في الفهم، بينما يقتضي الفهم الصحيح ربط الوقائع بسنن إلهية تمتد خلف الظاهر. وبيّن أن العالم يقوم على “تأويل باطني” للأحداث، تماماً كما أن الأحلام لها معانٍ أعمق من ظاهرها.

وأشار إلى وجود ثلاث قراءات للأحداث: “الرواية الأرضية” التي تركز على الظاهر المادي، و“الرواية الإلهية” التي تدرك البعد الروحي والمعنوي، و“الرواية الشيطانية” التي تقوم على الوهم وتشويه الحقيقة.

وأكد هذا الباحث الإسلامي أن الحرب المعاصرة هي “حرب روايات ووعي”، وليست مجرد مواجهة صواريخ، موضحاً أن الصراع الحقيقي اليوم يتمحور حول تشكيل الوعي والإدراك العالمي.

وأضاف سماحته أن محور المقاومة وصل إلى نوع من الوحدة العملياتية، وأن العالم يشهد تحولات فكرية تعكس زيادة الحساسية تجاه الظلم، وهو ما اعتبره مؤشراً على اقتراب تحقق “العدالة الإلهية” في المستقبل.

وختم بالتأكيد على أن قراءة التاريخ والواقع من منظور إلهي تمنح الإنسان الأمل والاستمرارية، وتربط الحاضر بمسار الأنبياء وبمستقبل “الظهور” كما يعبّر عنه في الفكر الديني.

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