إصابة جندي للكيان الصهيوني في عملية إطلاق نار جنوب الخليل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلق مقاوم فلسطيني النار على قوة عسكرية صهيونية في الظاهرية بالخليل، وانسحب من المكان.

وتأتي عملية إطلاق النار في الخليل تزامنا مع ما تشهده الضفة الغربية من انتهاكات واسعة واعتداءات يومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في عمليات المقاومة، حيث أصيب ضابط وجندي إسرائيليين، إثر انفجار عبوة ناسفة بقوة لجيش الاحتلال في حي الجابريات في مدينة جنين، يوم الخميس الماضي.

وقتل مستوطن وأصيب مستوطنون آخرون، قبل أسبوع، في عملية إطلاق نار بطولية قرب محطة الوقود في مستوطنة “كوخاف يائير” شمال قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وجاءت عملية إطلاق النار في قلقيلية، بعد ساعات من عملية دهس أدت إلى إصابة مستوطن عند مفرق مستوطنة أفرام جنوب مدينة بيت لحم.

حماس تبارك

وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار التي نفذها أحد مقاومي شعبنا البطل، عقب اقتحام قوة صهيونية لبلدة الظاهرية جنوب الخليل، الليلة الماضية، في دلالة واضحة على تصاعد جذوة المقاومة في الضفة الغربية رغم كل بطش الاحتلال.

وأشادت حماس في بيان لها الأحد بالأيدي الطاهرة التي تقارع المحتل، وتتصدى بكل الأشكال لاقتحامات الاحتلال اليومية لمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه العملية هي الرد العملي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس، وعلى مخططات حكومة الاحتلال الفاشي الساعي لسلب أراضي الضفة وتهجير شعبنا.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة لتصعيد المقاومة بجميع أشكالها، والرد على جرائم الاحتلال بعمليات موجعة تربك حساباته وتفشل مخططاته.

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