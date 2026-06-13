جماعات إسلامية هندية تستنكر إغلاق 15 مسجداً في إيتاناغار باعتباره إجراءً تمييزياً

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أغلقت السلطات جميع المساجد الخمسة عشر في عاصمة ولاية أروناتشال براديش الهندية، ما أثار انتقادات من الجماعات الإسلامية. وصف قادة المجتمع هذه الخطوة بأنها تمييزية، وزعموا أنها تعكس تزايد الضغوط على المؤسسات الإسلامية في المنطقة. جاء هذا الإجراء من الحكومة التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بعد إضراب دعت إليه منظمة شباب أروناتشال براديش الأصليين (APIYO)، وهي جماعة قومية قبلية، مطالبةً باتخاذ إجراءات ضد ما وصفته بالمساجد "غير القانونية" في المدينة. عقب الإغلاق، أصدرت إدارة المقاطعة إشعارًا يفيد بأن مساعد المفوض والقاضي التنفيذي قد أمر بإغلاق جميع المساجد في منطقة إيتاناغار العاصمة، بما في ذلك الجامع الكبير. وذكرت التقارير أن السلطات قالت إن هذه المنشآت الدينية كانت تعمل دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة. هيئة إسلامية تشكك في "الانتقائية" حثت لجنة رعاية مساجد عموم أروناتشال براديش (AAPMWC) الإدارة على إعادة فتح المساجد، وتساءلت عما وصفته بالتطبيق الانتقائي للقواعد. في حديثه للصحفيين، قال جياه ليمبيه سلطان، عضو لجنة الشؤون الدينية الإسلامية في منطقة العاصمة (AAPMWC)، إنه إذا كانت السلطات تفحص شرعية المساجد ووثائقها، فينبغي تطبيق المعايير نفسها على المؤسسات الدينية لجميع الطوائف.

وأضاف سلطان: "تفحص السلطات شرعية المساجد ووثائقها في منطقة العاصمة. وينبغي تطبيق التدقيق نفسه على الكنائس، ومعابد السيخ (الغوردوارا)، ومراكز العبادة (النامغار)، والمعابد، وغيرها من المنشآت الدينية التي قد تعمل دون الحصول على الموافقات أو الوثائق القانونية الكاملة". وأوضحت اللجنة أنها لا تعارض الالتزام بالقانون، لكنها تعترض على ما تعتبره معاملة غير متساوية. ووفقًا لسلطان، تشير المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات إلى أن العديد من المنشآت الدينية التابعة لطوائف أخرى تعمل أيضًا دون الحصول على الموافقات الكاملة. الطائفة تتهم بتزايد الضغوط على المؤسسات الإسلامية يقول أفراد من الجالية المسلمة إن إغلاق المساجد جزء من نمط أوسع من الضغوط على المؤسسات الإسلامية في إيتاناغار. زعم أحد سكان المنطقة، ممن لهم صلة بشؤون المسجد، متحدثًا شريطة عدم الكشف عن هويته، أن أعضاء منظمة "أبيو" اعترضوا سابقًا على الكتّاب - وهي مراكز تعليمية إسلامية غير رسمية يتلقى فيها الأطفال تعليمًا دينيًا.

وقال الساكن: "سألونا عن سبب إدارتنا لمدارس دينية هنا. فأجبناهم بأنها ليست مدارس دينية، بل كتّاب". ووفقًا له، أُغلقت 11 من أصل 14 كتّابًا في المنطقة بعد أن زُعم أن ملاك الأراضي تعرضوا لضغوط لمنعها من العمل. لجان المساجد تنفي قانونية المباني وقد نفى أفراد المجتمع المحلي مزاعم عدم قانونية المساجد، مؤكدين أن العديد من هذه المباني شُيّدت على مر السنين بتبرعات من المصلين، وفي بعض الحالات، بموافقة ملاك الأراضي المحليين.