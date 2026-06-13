مشهد المقدسة تعلن استعدادها لإستضافة 10 ملايين زائر في تشييع جثمان القائد الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، 12 يونيو / حزيران 2026 م، في مجمّع "طوس" الثقافي بمدينة مشهد المقدسة، صرّح غلام حسين مظفري، في معرض حديثه عن الإجراءات المتخذة لإقامة مراسم تشييع ودفن القائد الشهيد أنه "منذ الإعلان عن مكان الدفن، بدأت إجتماعات تنسيقية عديدة على مستوى المحافظة، وتعمل مختلف الأجهزة التنفيذية والخدمية والإغاثية والأمنية على تهيئة الظروف اللازمة لاستقبال الزوار والمشاركين في هذه المراسم".

وأشار الى أنه من المتوقع أن يحضر هذه المراسم ما بين 8 و10 ملايين شخص، مضيفًا: "تتطلب إدارة هذا العدد الكبير من السكان تخطيطًا دقيقًا في مجالات النقل والإقامة والخدمات الحضرية والصحة والعلاج والإغاثة والأمن، ولهذا السبب، عُقدت اجتماعات متخصصة عديدة على مستوى المحافظة والبلد".

وأكد محافظ خراسان الرضوية على خبرة المحافظة في استضافة التجمعات الوطنية والدينية الكبيرة، مبيناً أن "مشهد استضافت العديد من الفعاليات الوطنية الكبيرة على مدى العقود الماضية، وتمتلك قدرات شعبية وتنفيذية كبيرة لإدارة مثل هذه المراسم"، مضيفاً أنه "يجري التنسيق اللازم مع الأجهزة الوطنية لتوفير الخدمات للزوار بأقل قدر من المشاكل".

واختتم مظفري حديثه قائلًا: "إن إقامة مراسم جنازة القائد الشهيد ستكون فرصة لإظهار التماسك الوطني والتضامن الاجتماعي والقدرة التنفيذية لمحافظة خراسان الرضوية، وتسعى جميع الجهات جاهدة لإقامة هذه المراسم بما يليق بالشعب الإيراني وزوار العتبة الرضوية المقدسة. هذا الحدث، إلى جانب أبعاده الروحية، يمكن أن يعرض أيضاً جانباً من القدرات الثقافية، والاجتماعية، والإدارية للمحافظة".

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