القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن انتهاء عدوانها العسكري على ايران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ زعمت قيادة الجيش الإرهابي الأمريكي في المنطقة (سنتكوم) أن "عدوانها العسكري الغاشم" على إيران قد انتهى.

زعمت قيادة الجيش الإرهابي الأمريكي في المنطقة (سنتكوم) : "أكملت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في 10 يونيو، بناءً على أمر ترامب، جولة جديدة من الهجمات ضد أهداف متعددة في إيران".

وقبل ساعات، كان ترامب قد زعم أن الهجمات انتهت، إلا أن الأعمال الإرهابية للجيش الأمريكي استمرت بعد عدة ساعات من ادعاء ترامب.

وردت القوات المسلحة الإيرانية على العدوان العسكري الامريكي الغاشم بهجمات متعددة ضد المصالح والقواعد الأمريكية، وتم إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل.

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