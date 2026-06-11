الحرس الثوري يغلق مضيق هرمز ويحذر السفن من العبور منه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، نظرا لانعدام الامن بالمنطقة.

وجاء في بيان صادر عن مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي فجر اليوم الخميس: في ظل استمرار الاعمال الشريرة لأمريكا المجرمة، ونظرًا لبدء هجمات جيشها المعتدي على بعض المناطق الجنوبية في محافظة هرمزكان، فانه اعتبارًا من هذه اللحظة، ونظرًا لانعدام الأمن في المنطقة، نعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، وسيتم استهداف أي حركة مرور.

وأضاف: ننفي ادعاءات امريكا بعبور السفن من مضيق هرمز.

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