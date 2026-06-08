القوات اليمنية تقصف مواقع في يافا المحتلة وتحظر الملاحة على العدو الصهيوني في البحر الأحمر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافاً حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة في بيان أن العملية حققت أهدافها بدقة بفضل الله.

وأوضح البيان أن العملية جاءت في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضاً للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا لكسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على الشعب اليمني وشعوب المحور في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء، ورداً على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة.

وأعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لها من لحظة إعلان هذا البيان.

كما أكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتها العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة.

وشددت القوات المسلحة على حق الشعب اليمني وشعوب الأمة الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأنها لن تقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على الشعب اليمني وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق.

ولفتت إلى أن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله، وأن عملياتها مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على الوطن وعلى محور الجهاد والمقاومة.

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