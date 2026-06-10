تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة مركز خدمات الحوزة العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر آية الله السيد مجتبى خامنئي مرسومًا بتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة مركز خدمات الحوزة العلمية لمدة خمس سنوات.

وبناءً على ذلك، تم تعيين حجج الاسلام حسين رحيميان، ومحمد جعفري جيلاني، ومحيي الدين مكارم شيرازي، وغلام علي إسحاقيان، ومحمد مهدي حقاني، ومحمد حسين إحساني، إلى جانب ممثل مركز إدارة حوزة قم، وممثل حوزة خراسان، ورئيس جامعة المصطفى العالمية، أعضاءً جددًا في مجلس إدارة مركز خدمات الحوزة العلمية.

عُقد اجتماع وداع وتعارف لأعضاء مجلس إدارة مركز الخدمات الدينية الجدد في اواخر شهر مايو، بحضور حجة الإسلام والمسلم محمديان، نائب مكتب قائد الثورة الاسلامية لشؤون الاتصالات الدينية، والدكتور إيرواني، نائب مكتب قائد الثورة لشؤون الرقابة والتدقيق، وأعضاء مجلس إدارة المركز السابقين والجدد.

وفي هذا الاجتماع، وبعد توجيه الشكر للأعضاء السابقين ورئيس المركز، أُعيد انتخاب حجة الإسلام والمسلم حسين رحيميان رئيسًا لمجلس إدارة مركز الخدمات الدينية، بناءً على نتائج تصويت الأعضاء الجدد.

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