تدمير أهداف في القاعدة الامريكية بالأردن بصواريخ اطلقها الحرس الثوري

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن الحرس الثوري، في بيان، استهداف أربعة أهداف مهمة في القاعدة الجوية ومركز القيادة والسيطرة التابعين للجيش الأمريكي في الأزرق بالأردن.

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: عقب العملية الناجحة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، التي استهدفت 21 هدفاً في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة، وإسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جم، ومع استمرار الأعمال العدائية للعدو واستكمالاً لعملية الرد بالمثل، قامت قوات الجوفضاء في الحرس الثوري باستهداف أربعة أهداف مهمة وتدميرها بواسطة صواريخهم بعيدة المدى العاملة بالوقود الصلب، من بينها حظائر مقاتلات F-35 في القاعدة الجوية ومركز القيادة والسيطرة التابعين للجيش الأمريكي في الأزرق بالأردن.

وتؤكد قواتنا أنها على أهبة الاستعداد لتوجيه رد حاسم وساحق على أي عدوان جديد من جانب العدو، وأن تبعات أي اعتداء جديد ستقع على عاتق العدو الأمريكي.

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