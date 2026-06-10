ردا على اعتداءات امريكية..الحرس الثوري يقصف مقر الأسطول الخامس في البحرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان له أنه شنّ هجوماً بطائرات مسيرة على مقر الأسطول البحري الاميركي الخامس في البحرين فجر اليوم الاربعاء، رداً على هجمات معادية استهدفت عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، إن "قوات الجيش والحرس الثوري نفذت هجوما واسعا استهدف قواعد أمريكية في المنطقة"، مؤكدا أن العملية جاءت ردا على الضربات التي طالت مناطق في جاسك وسيريك وقشم.

وأضاف البيان أن "الهجمات كانت قوية ومنسقة"، محذرا من أن أي تكرار لما وصفه بالاعتداءات الأمريكية سيقابل بـ"ضربات أشد وأوسع تستهدف بنك الأهداف في المنطقة".

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري أن قواته البحرية نفذت عند الساعة 2:30 فجرا هجوما بطائرات مسيرة استهدف "الأسطول البحري الخامس في البحرين"، في إطار الرد على الهجمات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة في جنوب البلاد"، مع تأكيد جاهزية القوات الإيرانية للرد على أي تصعيد إضافي، ملوحا بتوسيع نطاق العمليات في حال استمرار الهجمات.

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