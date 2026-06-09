إصدار كتاب "مطارح الأفهام في مباني الأحكام" للشيخ المامقاني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر عن الهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة، كتاب (مطارح الأفهام في مباني الأحكام) للفقيه الرجالي الشيخ عبد الله بن محمد حسن المامقاني (قدس سره).

وأشرف على إصدار الكتاب ومراجعته مركز الصادقَين (عليهما السلام) للدراسات والبحوث والتحقيق التابع للهيأة، وحققه السيد أسامة حمزة الشريفي.

ويشتمل الكتاب على مختلف مسائل أصول الفقه المهمة، معترضًا فيه على من أطال في بحث المسائل الأصولية، ونبّه في عدد من الموارد على المسائل التي لا يرى ثمرة للتطويل في البحث فيها.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الهيأة في إحياء التراث العلمي وتحقيق المصنفات وإتاحتها للباحثين وطلبة العلوم الدينية، مما يسهم في رفد المكتبة الإسلامية بالمصادر المحققة والمعتمدة.

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